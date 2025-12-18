Coppa del Mondo
Sofia Goggia parte forte nella prima prova di discesa in Val d’Isere. Vonn e le americane in agguato
Nella prima prova cronometrata della discesa femminile di Val d’Isere (Francia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, è Sofia Goggia la più veloce: l’azzurra chiude davanti a tutte le avversarie con il crono di 1’41″77.
L’italiana precede tre statunitensi: piazza d’onore per Breezy Johnson, seconda a 0″66, gradino più basso del podio per Jacqueline Wiles, terza a 0″71, mentre è quarta Lindsey Vonn, staccata di 0″82. Si sale poi oltre il secondo di ritardo con la quinta piazza della ceca Ester Ledecka, attardata di 1″16.
Seguono la francese Laura Gauche, sesta col pettorale 23 a 1″25, la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, settima a 1″41, le austriache Nadine Fest, ottava col 33 a 1″61, Christina Ager, nona a 1″62, e Nina Ortlieb, decima a 1″70 a pari merito con la francese Camille Cerutti, scattata col 40.
Così le altre italiane: 14ma Elena Curtoni a 1″85, 23ma Laura Pirovano a 2″23, 31ma Nadia Delago a 2″49, appena davanti alla sorella Nicol, 33ma a 2″65, mentre Roberta Melesi salta una porta e chiude 41ma a 3″95. Non partono, infine, Sara Thaler, Vicky Bernardi e Sara Allemand.