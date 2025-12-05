Sofia Goggia nel gelo di Tremblant: “Non pienamente soddisfatta dall’ultima gara, devo mettere insieme due manche”

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile è pronta a vivere un nuovo intenso fine settimana di gara. Sarà Tremblant, in Canada, la location prescelta per disputare due slalom gigante. Alla vigilia le azzurre hanno fatto il punto della situazione e Sofia Goggia, come sempre non si è nascosta.

Sulla pista “Flying Mile” la prima gara è in programma domani, la prima manche si disputerà alle ore 17.00, la seconda alle 20.00. Si replica il giorno dopo, domenica 7 dicembre, con orario d’inizio previsto alle ore 16:00 e manche decisiva programmata per le ore 19:00.

L’atleta bergamasca, reduce dalla buona seconda manche disputata a Copper Mountain, sa bene che deve crescere e alzare esponenzialmente i propri standard di rendimento perché un’atleta del suo calibro non può assolutamente essere soddisfatta di una gara conclusa in diciassettesima posizione. Le Olimpiadi sono sempre più vicine e il tempo stringe.

Sofia Goggia, al sito Fisi, si esprime così sul gigante femminile di domani: “Qua a Tremblant fa molto freddo, siamo a -25 gradi ma percepito arriviamo a -35 gradi, perché ci sono tanti laghetti qui intorno che portano molta umidità. Due anni fa su questa pista mi trovai abbastanza bene, arrivo dal gigante di Copper che non mi ha lasciata pienamente soddisfatta, per cui l’obiettivo è mettere insieme due belle manches”.