Sofia Goggia e Laura Pirovano in evidenza nella seconda prova di discesa a St.Moritz

Arrivano conferme importanti per l’Italia al termine della seconda, ed ultima, prova della discesa di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla pista denominata “Corviglia” con condizioni meteo che parlavano di temperatura di -1°, visibilità piatta e neve compatta, Joana Haehlen, scesa con il pettorale numero 56, ha messo a segno il miglior tempo, ma a breve distanza troviamo Sofia Goggia e Laura Pirovano, che fanno ben sperare in occasione delle gare del weekend.

L’allenamento ha vissuto un momento drammatico, ovvero la brutta caduta di Michelle Gisin, che sembra essersi infortunata in maniera seria al ginocchio sinistro. La medaglia d’oro olimpica in combinata è stata trasportata in elicottero all’ospedale più vicino dopo essere finita nelle reti della pista. Per questo motivo è stata stoppata Lindsey Vonn, che era partita subito dopo l’elvetica. La fuoriclasse statunitense, la più veloce di ieri, è stata costretta ovviamente a fermarsi ed a ripartire solamente per raggiungere il traguardo.

La svizzera Joana Haehlen come detto, ha messo a segno il miglior crono della prova odierna in 1:32.70, con appena 13 centesimi di vantaggio sulla ceca Ester Ledecka, mentre è terza a 21 Sofia Goggia, che ribadisce quanto fatto vedere nella giornata di ieri. Quarta posizione decisamente incoraggiante per Laura Pirovano, distante soli 22 centesimi dalla vetta.

Quinta posizione (ma con una porta saltata) per la tedesca Emma Aicher, a 23 centesimi da Haehlen, quindi sesta per la statunitense Breezy Johnson a 24. Si ferma in settima posizione la tedesca Kira Weidle-Winkelmann a 26 centesimi, ottava è la francese Laura Gauche a 27, quindi nona l’austrica Nina Ortlieb a 48, mentre completa la top 10 la sorprendente austriaca Anna Schilcher (pettorale n° 58) a 63 centesimi.

Le altre italiane: chiude in 24a posizione Sara Allemand con un distacco di 1.29 dalla vetta, Nicol Delago è 26a a 1.50, quindi Elena Curtoni è 29a a 1.83. Si ferma in 31a posizione Roberta Melesi a 1.97, quindi 34a Vicky Bernardi a 2.19, 37a Nadia Delago (con salto di una porta) a 2.42, mentre Sara Thaler accusa 3.15. Carlotta De Leonardis si ferma a 4.08, ed Asja Zenere a 4.29.

Da domani, venerdì 12 dicembre, si inizierà a fare sul serio a St. Moritz. Alle ore 10.15 andrà in scena la prima discesa, che sarà replicata sabato 13 dicembre alle ore 10.45. Domenica 14 dicembre, invece, il programma si chiuderà con il superG previsto alle ore 10.45.