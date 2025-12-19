Sofia Goggia brilla nella seconda prova in Val d’Isere, Vonn la tallona. Bene Delago e Pirovano

Sofia Goggia ha firmato il secondo tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera della Val d’Isere, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo aver siglato il miglior crono nella giornata di ieri, la fuoriclasse bergamasca si è confermata ai vertici sulle nevi francesi, timbrando un convincente 1:41.86 con il pettorale numero 11. L’azzurra è stata velocissima nei settori centrali della pista Oreiller-Killy, mentre ha pagato qualcosa nella parte alta e nel finale.

La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 ha avuto modo di studiare le linee e di perfezionare il feeling con il manto bianco in vista dell’attesissima gara di domani, dove andrà a caccia del risultato ad effetto nella velocità pura dopo aver collezionato un terzo e un quarto posto nelle due discese libere di St. Moritz. Sofia Goggia ha impressionato in positivo e fa ben sperare, chiudendo a 39 centesimi dalla tedesca Kira Weidle-Winkelmann, che ha firmato il miglior tempo (1:47.47) e ha preceduto la nostra portacolori di 39 centesimi, ma con salto di porta.

Scesa con il numero 19, la teutonica è risultata molto veloce negli ultimi due settori, dove ha inflitto 43 centesimi di ritardo alla nostra portacolori (probabilmente dove ha commesso l’errore). La 29enne, settima nella prova di ieri, non sale sul podio nel massimo circuito internazionale itinerante da ormai tre anni (fu terza a Cortina d’Ampezzo il 20 gennaio 2023), ma potrebbe davvero sorprendere in questa occasione. La rivale più accreditata della nostra portacolori resta l’infinita statunitense Lindsey Vonn: la 41enne, che settimana scorsa vinse gara-1 a St. Moritz, è terza a 70 centesimi dalla vetta.

Prestazione significativa da parte di Nicol Delago, quinta a 0.83 dalla leader: l’azzurra, in pista con il pettorale numero 17, potrebbe essere una outsider nel fine settimana, proprio come Laura Pirovano (nona a 1.06). Tra le pretendenti al podio ci saranno anche la ceca Ester Ledecka (sesta a 0.91) e la statunitense Breezy Johnson (settima a 0.94), mentre la tedesca Emma Aicher, fresca di vittoria nella seconda discesa di St. Moritz e di terzo posto nello slalom di Courchevel, ha saltato una porta e ha tagliato il traguardo con un ritardo di 5.41.

Compatta prova della pattuglia austriaca: Nina Ortlieb quarta a 0.73, Magdalena Egger ottava a 1.00, Nadine Fest decima a 1.18, Mirjam Puchner dodicesima a 1.22, Ariane Raedler dodicesima a 1.34, Christina Ager tredicesima a 1.42. Le altre italiane: Elena Curtoni 16ma a 1.82, Nadia Delago 32ma a 2.60, Roberta Melesi 41ma a 3.66, Sara Thaler 42ma a 3.91, Sara Allemand 50ma a 5.70.