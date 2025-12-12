Snowboardcross, otto azzurri centrano la fase finale a Cortina. Bene Moioli e Visintin

Si sono da poco concluse le qualificazioni per la prima tappa di Coppa del Mondo di snowboardcross 2025-2026. A Cervinia, gli azzurri hanno cercato di strappare il pass per la fase finale di domani, in programma dalle ore 11.30. Andiamo a scoprire i risultati delle due manche di qualificazione, al termine delle quali

Nella prima run è stato il francese Jonas Chollet a far segnare il miglior tempo in 49″37, con un vantaggio di 32 centesimi sul connazionale Merlin Surget (49″69). Ottima manche di Omar Visintin che si qualifica con il terzo tempo complessivo (49″88). Bene anche Lorenzo Sommariva, l’anno scorso sul podio a Cervinia, che si piazza in quinta posizione (49″91).

Centra la fase finale nella prima fase anche Tommaso Leoni, quindicesimo con il tempo di 50″31. Trovano invece la qualificazione nella seconda manche Filippo Ferrari, 24mo con 50″78, e Matteo Rezzoli, 25esimo con 50″85. Non entrano nei 32: Niccolò Colturi (43mo), Federico Casi (49esimo), Federico Podda (61mo), Tommaso Costa (63mo) e Octavian Buda (66mo).

Tra le donne è stata la ceca Eva Adamczykova a realizzare la migliore prestazione con il tempo di 52″31. Bene Michela Moioli che passa il taglio in quarta posizione (52″77). Accedono anche alla fase finale le azzurre Sofia Groblechner e Lisa Francesia Boirai che si qualificano rispettivamente con il quindicesimo (54″16) ed il sedicesimo (54″21) crono complessivo. Eliminate invece Caterina Carpano (23ma) e Sofia Belingheri (non partita).