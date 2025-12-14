Snowboardcross, Moioli e Sommariva sfiorano la vittoria nella gara a coppie miste. Successo per la Gran Bretagna

Si è da poco concluso con la gara a coppie miste il fine settimana della prima tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross 2025-2026. Sulle nevi italiane di Cervinia, la squadra azzurra composta da Michela Moioli e Lorenzo Sommariva sono riusciti a conquistare una preziosa seconda posizione, al termine di una Big Final equilibrata fino alla fine.

Prima run complicata per l’azzurro che dopo una partenza non brillante ha fatto fatica a rimontare. Moioli è quindi partita con un ritardo di 39 centesimi dalla vetta ed ha messo in pista tutta la sua qualità per rimontare, inchinandosi per 10 centesimi alla coppia britannica formata da Huw Nightingale e da Charlotte Bankes che sale sul gradino più alto del podio.

Terza posizione invece per Francia 2 con Aidan Chollet e Chloe Trespeuch. Si ferma invece nella Small Final l’altra coppia azzurra formata da Omar Visintin e da Lisa Francesia Boirai. I due azzurri, dopo essere stati eliminati in semifinale, hanno chiuso l’ultimo atto in seconda posizione, terminando in sesta posizione complessiva la gara.