Snowboardcross Cervinia 2025: programma, orari, tv, streaming

Dopo gli esordi dello slalom gigante a Mylin (Cina), è ora il turno del debutto dello snowboardcross che vivrà dal 13 al 14 dicembre la prima tappa della stagione. La Coppa del Mondo 2025-2026 incomincerà da Cervinia con due gare individuali (maschili e femminili) ed una gara di chiusura a coppie miste, aggiunta dalla Fis a metà novembre.

Il team azzurro si è allenato nelle scorse settimane proprio sulla pista valdostana, per prepararsi al meglio all’esordio. Sarà, quella che inizierà nel weekend, una stagione lunga, che porterà i riders italiani ad affrontare in casa le Olimpiadi Invernali in programma a febbraio 2026. Il folto gruppo è stato guidato da Michela Moioli, determinata ad iniziare nel migliore dei modi la stagione.

La 30enne, tre volte vincitrice della Coppa del Mondo, ha già dichiarato che il suo grande obiettivo sarà la gara olimpica, nella quale ha già ottenuto un successo a Pyeongchang nel 2018. Occhi puntati anche su Omar Visintin e Lorenzo Sommariva, che cercano di farsi largo nel campo maschile.

PROGRAMMA SNOWBOARDCROSS CERVINIA 2025

Venerdì 12 dicembre

Ore 11.00 – Qualificazioni Uomini e Donne

Sabato 13 dicembre

Ore 11.30 – Finali Uomini e Donne

Domenica 14 dicembre

Ore 10.00 – Finale Team Mixed

DOVE VEDERE LO SNOWBOARDCROSS CERVINIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport