Snowboard, un brillante Ian Matteoli vola in finale nel Big Air di Pechino

Si è aperta oggi con la giornata dedicata alle qualificazioni la seconda tappa della Coppa del Mondo Big Air 2025-2026. A Pechino, al termine di un’ottima prestazione, Ian Matteoli si è qualificato per la finale di domani, passando il turno con un bottino di 162.75 punti. Decisiva per l’azzurro una terza run brillante da 91.75 punti che gli ha permesso di concludere la sua batteria al terzo posto.

Davanti a tutti si è piazzato il giapponese Yuto Miyamura con lo score di 173.25, seguito dal neozelandese Lyon Farrell (163.50). Eliminato invece Loris Framarin che chiude la sua prova all’undicesimo posto con il punteggio di 110.25. Non strappano il pass per l’ultimo atto neanche i due italiani presenti nella seconda heat. Nicola Liviero ha infatti ha collezionato il diciassettesimo posto con 90.75 punti mentre Leo Framarin si è fermato in 28esima posizione con uno score di 21.25.

Seconda batteria che invece è stata vinta dal cinese Chunyu Ge con un punteggio di 170.25. Dietro di lui il neozelandese Dane Menzies con 167.50 punti ed il connazionale Yiming Su (166.50).

Tra le donne invece l’unica azzurra in gara, Marilù Poluzzi non ha centrato l’obiettivo della finale. L’italiana si è fermata in ventesima posizione con uno score di 107.75. La migliore prestazione è stata invece fatta segnare dalla britannica Mia Brookes con il punteggio di 173.75, seguita dall’austriaca Hanna Karrer (172.00) e dalla nipponica Kokomo Murase (171.50).