Snowboard, Su e Brookes vincono il Big Air di Pechino. Sesto posto per Ian Matteoli

Dopo la giornata di qualificazioni, sono andate oggi in scena a Pechino le finali della seconda tappa della Coppa del Mondo di Big Air 2025-2026. In campo maschile, è stato il cinese Yiming Su a trionfare, bissando il successo ottenuto nel primo appuntamento andato in scena a Secret Garden. L’asiatico ha chiuso la sua gara con lo score di 181.00 punti, grazie anche ad un ultimo run da 91.00.

Parla asiatico anche la seconda piazza con il nipponico Kira Kimura che ha completato la finale con il punteggio di 178.25, non andando troppo lontano dalla migliore prestazione. Completa il podio il finlandese Rene Rinnekangas con uno score 176.25. Ian Matteoli, dopo la buona qualifica di ieri, chiude l’ultimo atto in sesta posizione con uno score di 169.25. Gara nella quale l’italiano ha anche messo a segno la migliore prestazione nella seconda run (91.00 punti).

In campo femminile, invece, è stata la classe 2007 Mia Brookes a conquistare la vittoria dominando la gara. La britannica, dopo l’ottima prova di ieri, ha chiuso la finale con uno score di 176.50. Molto più distanti l’austriaca Hanna Karrer (146.75) al secondo posto e la giapponese Momo Suzuki, terza con 145.25 punti.