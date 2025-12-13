Snowboard, Sabine Payer vince il PGS di Cortina d’Ampezzo. Jasmin Coratti si ferma ai piedi del podio

Si è da poco conclusa la giornata di finali della seconda tappa di Coppa del Mondo PGS 2025-2026. Sulla neve di Cortina d’Ampezzo, dopo le qualificazioni del primo pomeriggio, è andata in scena in notturna la fase finale. A trionfare è stata l’esperta austriaca Sabine Payer, che bissa così il successo ottenuto l’anno scorso sulla pista veneta, salendo ad undici successi in carriera.

La 33enne è riuscita a sconfiggere in finale la canadese Kaylie Buck (DNF) che ha commesso un errore nelle prime porte, condizionando la propria gara. Per Buck, che andava alla ricerca del primo successo in carriera, si tratta comunque di un ottimo piazzamento per la classifica generale. Terza posizione per la ceca Zuzana Maderova che è riuscita nella Small Final a battere Jasmin Coratti, che deve accontentarsi di una positiva quarta piazza.

Si è fermata invece agli ottavi di finale Lucia Dalmasso, vincitrice a Mylin la settimana scorsa. L’azzurra è stata eliminata dalla polacca Aleksandra Krol-Walas. Stop ai quarti per Elisa Caffont che è stata superata dalla numero uno del tabellone, la ceca Zuzana Maderova.