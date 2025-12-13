Snowboard, Ogiwara e Onitsuka vincono il Big Air di Steamboat. Prossima gara… alle Olimpiadi

A Steamboat (USA) è andata in scena la terza e ultima tappa della Coppa del Mondo di Big Air, disciplina dello snowboard che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Non siamo ancora ufficialmente entrati nella stagione più fredda dell’anno e si sono disputate appena tre prove, ma il massimo circuito internazionale itinerante riservato a questa specialità si è già concluso. Si è deciso tutto in due settimane con gli appuntamenti in Cina (Secret Garden e Pechino) e la trasferta sul suolo americano.

Il giapponese Hiroto Ogiwara ha dettato legge nella gara maschile, imponendosi con il punteggio di 180.25 e precedendo di una lunghezza il connazionale Kira Kimura (179.25), mentre il padrone di casa Oliver Martin è salito sul terzo gradino del podio (174.00) precedendo l’altro nipponico Ryoma Kimata (168.00). Terza affermazione in carriera per il 20enne dopo i sorrisi di Chur nel 2023 e Pechino nel 2024.

Firma giapponese anche sul fronte femminile: Miyabi Onitsuka è stata valutata con 174.00 e ha regolato di misura la sudcoreana Seungeun Yu (173.25), terzo posto per l’australiana Ally Hickman (162.25). Sono state dunque assegnate le Sfere di Cristallo: tra gli uomini ha esultato il cinese Yiming Su (200 punti, aveva vinto le prime due prove e oggi era assente), mentre tra le donne ha fatto festa la già citata Onitsuka. Prossimo appuntamento con il Big Air direttamente ai Giochi, tra meno di due mesi.