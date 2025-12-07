Snowboard, Mirko Felicetti raggiante: “Dedicato a chi ha creduto in me”; Bormolini: “Contento per essermi ripetuto”

La Nazionale italiana di snowboard alpino ha concluso la propria avventura nel primo appuntamento di Coppa del Mondo di Mylin, in Cina, alla grande. La compagine tricolore ha lasciato l’Asia con tre vittorie e sei podi nel computo totale, mettendo insieme due doppiette (1°-3°) nei due giganti paralleli maschili che si sono tenuti.

Ieri era stato Maurizio Bormolini a imporsi e Aaron March a conquistare il terzo posto, mentre quest’oggi è stata la volta di Mirko Felicetti, con Bormolini sul gradino del podio più basso. Giova ricordare lo stupendo uno-due di ieri nel PGS femminile con Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont.

Il 33enne di Moena è tornato a vincere dopo oltre cinque anni e ha messo in mostra una condizione incredibile fin dalle qualificazioni odierne: “È una vittoria che vale tutto. Ho cambiato materiale, sono contento per chi mi ha aiutato in questi percorso, quando tutto funziona, allora il resto diventa più facile. Ho cancellato tutto dopo il quarto posto di ieri: mi sono presentato al cancellato sicuro delle mie possibilità.

Dedico la vittoria a tutti coloro che dedicano il loro tempo a me e chi ha creduto in me in questi ultimi anni. Andiamo avanti così. Adesso torniamo in Europa e per fortuna si ricomincia a mangiare pasta!“, le parole di Felicetti (fonte: FISI).

Soddisfazione e voglia di tornare in Italia sono ben presenti anche nell’animo di Bormolini, che con questo risultato è sempre leader della classifica generale, da lui conquistata l’anno passato, a precedere proprio il citato Felicetti: “Sono felice, sono riuscito a ripetermi e a fare una bella prestazione. E’ un segno che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ora finalmente si torna in Italia e voglio dare il meglio di me nelle due tappe di casa di Cortina d’Ampezzo e Carezza“.

I prossimi due appuntamenti del gigante parallelo saranno, dunque, nel Bel Paese: sabato 13 dicembre spazio al gigante di Cortina d’Ampezzo; giovedì 18 sarà la volta dell’altra classica sfida a Carezza, sul confine tra le province di Bolzano e Trento. La formazione tricolore vorrà dare un seguito a quanto di buono visto in questa prima tappa del massimo circuito internazionale.