Snowboard, le azzurre si fermano ai quarti nel PGS di Mylin. Vince Tsubaki Miki

Si è oggi concluso con il secondo PGS la prima tappa della Coppa del Mondo di snowboard parallelo 2025-2026. Dopo una prima all’insegna delle vittorie azzurre, oggi, a Mylin, in Cina, il programma si è aperto con la prova femminile. Il gigante è stato conquistato dal talento giapponese Tsubaki Miki che ha disputato una prova senza errori ottenendo così il primo successo stagionale.

La 22enne nipponica, dopo aver battuto ai quarti la tedesca Cheyenne Lorch ed in semifinale la ceca Zuzana Maderova, ha concluso il suo percorso vincente battendo in finale la svizzera Julie Zogg che si è dovuta accontentare della piazza d’onore. Vince invece la small final e chiude al terzo posto l’austriaca Sabine Payer che ha sconfitto proprio la numero uno del tabellone Zuzana Maderova.

Per quanto riguarda le azzurre, Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont, grandi protagoniste della giornata di ieri, si sono entrambe fermate ai quarti di finale. Nello specifico, Dalmasso, dopo aver superato la canadese Aurelie Moisan, è stata battuta dall’austriaca Sabine Payer, chiudendo al sesto posto complessivo. Stessa sorte è toccata ad Elisa Caffont che è stata eliminata ai quarti dalla svizzera Julie Zogg, fermandosi al quinto posto della classifica.

Fa un passo in avanti rispetto a ieri Jasmine Coratti, eliminata dalla ceca Zuzana Maderova nell’ultimo quarto di finale. Sono invece uscite di scena nelle qualificazioni le altre azzurre presenti. Elisa Fava ha infatti chiuso al 20esimo posto mentre Sofia Valle ha terminato la prova in 33esima posizione.