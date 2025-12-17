Snowboard: la Coppa del Mondo si sposta a Carezza, l’Italia punta nuovamente alla vittoria

Dopo lo spettacolo serale in quel di Cortina d’Ampezzo, si sposta a Carezza, restando dunque in Italia, la Coppa del Mondo di snowboard parallelo che domani vedrà in scena un PGS. Appuntamento ormai tradizionale quello sulla pista “Pra Di Tori” al Passo Costalunga.

Le ambizioni della squadra guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Pisoni, sono quelle di proseguire nel cammino intrapreso nelle tappe precedenti. Un percorso da Invincibile Armada per la selezione tricolore, visto quanto accaduto a Mylin (Cina) e a Cortina D’Ampezzo. Il bilancio è di 4 vittorie e di 8 podi in totale. Un vero sproposito, che sta a certificare la grande profondità della formazione tricolore.

Da notare che nelle quattro vittorie ottenute si parli di quattro snowboarder diversi: Maurizio Bormolini, Lucia Dalmasso, Mirko Felicetti e Aaron March. Bormolini, da questo punto di vista, è stato il più continuo tenuoto conto dei due terzi posti nel secondo gigante parallelo in Cina e a Cortina D’Ampezzo. Non è un caso che sia in vetta alla classifica generale con 220 punti a precedere March (205) e l’austriaco Benjamin Karl (196). Quarto è Felicetti con 150.

A Carezza il bilancio è decisamente lusinghiero, parlando di cinque vittorie e nove podi per l’Italia. Il più vincente è stato Roland Fischnaller con tre top-3 (2 vittorie e 1 terzo posto), mentre l’ultima vittoria in campo maschile era arrivata due anni fa con Bormolini a precedere Edwin Coratti. Famiglia Coratti, tra l’altro, a segno con Jasmin un anno fa.