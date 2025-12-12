Snowboard
Snowboard, Ian Matteoli non approda alla finale del Big Air a Steamboat: azzurri tutti eliminati nelle qualificazioni
Archiviata la fase di qualificazione nella terza tappa della Coppa del Mondo di snowboard, specialità Big Air. Messo alle spalle l’appuntamento di Pechino (Cina), il massimo circuito internazionale si è spostato sulle nevi di Steamboat, in Colorado, per un fine-settimana in cui si vorrà dare una forma ancor più precisa alle graduatorie di chi con la tavola ai piedi è in grado di eseguire evoluzioni inaspettate.
In campo maschile, il cinese Su Yiming ha dominato la scena nei primi due round di casa (Secret Garden e Pechino). Nevi cinesi sulle quali lo snowboarder in questione ha saputo esaltarsi, ricordando il titolo olimpico nel Big Air del 2022. Assente però in questo round l’asiatico e spazio alla concorrenza. A prendersi la scena sono stati giapponesi con Yuto Miyamura a svettare col punteggio di 94.25 nella prima heat, a precedere il connazionale Ryoma Kimata (90.50). Nella seconda heat, sempre il Sol Levante a fare la voce grossa grazie all’accoppiata formata da Yuto Kimura (95.25) e da Kira Kimura (91.50).
Ci si aspettava qualcosa di significativo in casa Italia da Ian Matteoli, sesto a Pechino. Quest’oggi, però, l’azzurro non è riuscito a esprimersi a dovere nella fase di qualificazione, terminando col 13° punteggio dell’overall di 84.25, score ottenuto nella run-2. Stesso destino anche per gli altri italiani: 22° Loris Framarin (76.50), 41° Leo Framarin (52.00) e 44° Nicola Liviero (30.25).
Emma Gennero, nella prova femminile, non è andata oltre la diciottesima posizione (47.75), non qualificandosi per la finale. Tra le donne, nell’ultima tappa è stata la detentrice della Coppa del Mondo (generale del comparto del comparto Park & Pipe e di Big Air), Mia Brookes a conquistare il successo, rispondendo alle giapponesi che a Secret Garden avevano fatto la voce grossa.
La britannica e la nipponica Mari Fukada, però, non sono in gara in questa tappa. In evidenza, dunque, l’australiana Ally Hickman (93.00), capace di svettare nella fase di qualificazione, a precedere la coreana Seungeun Yu (89.25) e l’altra aussie Meila Stalker (87.75). Final-Eight in cui l’ultimo score di ingresso è stato quello dell’americana Jamie Anderson (75.00).