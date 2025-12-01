Snowboard, i convocati dell’Italia per il big air di Pechino. Ian Matteoli punta al podio

Da venerdì 5 a sabato 6 dicembre si terrà a Pechino la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard relativa al comparto park&pipe. Una settimana dopo l’opening di Secret Garden, nella capitale cinese andrà in scena un altro evento di big air con in palio punti preziosi per la classifica di specialità e per la corsa alla Sfera di Cristallo.

L’Italia proverà a salire di colpi dopo aver fallito l’obiettivo della qualificazione in finale nel primo atto del circuito maggiore, schierando gli stessi atleti già impegnati a Secret Garden. Il direttore tecnico azzurro Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile di settore Filippo Kratter, ha confermato infatti la convocazione di Ian Matteoli, Leo Framarin, Loris Framarin, Nicola Livero e Marilù Poluzzi.

La FISI comunica inoltre che Emma Gennero non volerà in Cina e si allenerà sulle nevi svizzere di Sils Maria. Fari puntati in primis su Matteoli, punta di diamante della squadra tricolore già capace di salire per tre volte sul podio in Coppa del Mondo (tra cui un anno fa proprio sulla rampa che ospitò le Olimpiadi 2022) e molto vicino all’accesso in finale nella prima gara dell’inverno.