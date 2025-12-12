Snowboard, Choi e Hirano si impongono nel primo halfpipe della stagione a Secret Garden

Si sono tenute nella notte italiana le finali maschili e femminili del primo halfpipe della Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026. A Secret Garden, in Cina, i migliori atleti si sono sfidati per la conquista della prima tappa. Andiamo a scoprire insieme le performance ed i risultati finali.

Tra le donne, è stata la giovane coreana Gaon Choi ad anticipare tutti chiudendo con uno score di 92.75, grazie soprattutto alla seconda run. Si deve accontentare della seconda posizione la giapponese Rise Kudo che termina la sua prova con un punteggio di 90.25. Il podio tutto asiatico è infine stato completato dalla cinese Xuetong Cai, che ha ottenuto un totale di 80.50 punti.

Nella gara maschile, dopo l’eliminazione di Louis Philip Vito III nelle qualificazioni, si è assistito invece ad un vero e proprio dominio giapponese. Sul gradino più alto del podio si è infatti posizionato Ayumu Hirano che ha conquistato ben 93.50 punti totali. Il nipponico è stato seguito dai suoi connazionali Yuto Totsuka, secondo con 90.25, e Ruka Hirano, terzo con 89.00 punti.