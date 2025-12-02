Snowboard alpino, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Mylin: assente Roland Fischnaller

La Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026 apre i battenti anche per gli atleti del settore alpino: a Mylin, in Cina, nel prossimo fine settimana, il circuito maggiore scatterà con un doppio appuntamento nella specialità olimpica del gigante parallelo, in programma sabato 6 e domenica 7.

Gli azzurri, che affronteranno in entrambi i casi qualificazioni e gara nella stessa giornata, saranno affiancati dal direttore tecnico Cesare Pisoni e dai tecnici Rudi Galli, Fabio Breda, Maurizio Rudatis, Stefano Bianchet, Markus Thaler e Marco Proserpio. Sarà assente Roland Fischnaller, che sta recuperando da un infortunio.

Sono 14 i convocati dell’Italia, ovvero Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Marc Hofer, Fabian Lantschner, Aaron March, Gabriel Messner, Tommy Rabanser, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Fava e Sofia Valle.