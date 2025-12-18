Snowboard alpino, dieci azzurri superano le qualificazioni nello slalom gigante parallelo di Carezza

A Carezza si sono disputate le qualificazioni dello slalom gigante parallelo valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard alpino: su quindici azzurri al via in dieci passano agli ottavi, tra i quali sette uomini e tre donne. Alle 12.45 il via alla fase finale.

Nelle qualificazioni maschili cinquina azzurra davanti a tutti: il miglior crono è di Maurizio Bormolini, primo in 1’14″96, davanti a Roland Fischnaller, secondo a 1″09, Gabriel Messner, terzo a 1″23, Daniele Bagozza, quarto a 1″23, ed Aaron March, quinto a 1″42. Passano agli ottavi anche Edwin Coratti, ottavo a 1″76, e Mirko Felicetti, 11° a 2″07. Nell’Elimination Run escono Marc Hofer, 22° a 2″61, e Tommy Rabanser, che non conclude la prova su pista blu, infine nella Qualification Run va fuori Fabian Lantschner, 24° su pista rossa.

Nelle qualificazioni femminili il miglior crono è della nipponica Tsubaki Miki, che si impone con il tempo complessivo di 1’20″41, mentre tra le azzurre passano il turno Lucia Dalmasso, quinta a 2″36, Elisa Caffont, nona a 3″22, e Jasmin Coratti, 12ma a 3″69. Nell’Elimination Run va fuori Elisa Fava, 24ma a 5″30, infine nella Qualification Run esce di scena Sofia Valle, 19ma su pista blu.