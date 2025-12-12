Slittino
Slittino, tutti gli italiani avanzano alla gare del weekend dopo la Nations Cup di Park City
Vanno in archivio le gare della Nations Cup della tappa di Park City (Utah, Stati Uniti) valevoli per la Coppa del Mondo di slittino 2025-2026. Nella gara di singolo maschile il miglior tempo porta la firma di Leon Felderer in 45.068 con 256 millesimi di vantaggio su Alex Gufler, mentre è terzo il tedesco David Noessler a 353. Quarta posizione per lo statunitense Jonathan Eric Gustafson a 438, quinta per il romeno Eduard-Mihai Craciun a 458, quindi in sesta troviamo il nostro Lukas Peccei a 483.
Nella prova di singolo femminile la più veloce risulta la statunitense Emily Fischnaller in 43.483 con 24 millesimi di margine sulla nostra Verena Hofer, quindi terza la canadese Embyr-Lee Susko a 104. Quarta posizione per la lettone Elina Ieva Bota a 136, quinta la statunitense Summer Britcher a 147 mentre è sesta la nostra Nina Zoeggeler a 266. Chiude al 12° posto Sandra Robatscher a 743 ma si qualifica comunque.
Passando al doppio maschile sono i nostri Ivan Nagler e Fabian Malleier a mettere a segno il crono di riferimento in 43.297 con 226 millesimi sugli slovacchi Tomas Vavercak e Matej Zmij, quindi sono terzi gli statunitensi Dana William Kellogge Frank Ike, mentre in quarta posizione troviamo i connazionali Marcus Mueller e Ansel Hausgsjaja. Quinti, invece, i polacchi Wojciech Jerzy Chmielewski e Michal Gancarczyk.
Nel doppio femminile, invece, miglior tempo per le tedesche Elisa-Marie Storch e Pauline Patz in 45.477 davanti alle nostre Nadia Falkensteiner e Annalena Huber che chiudono a ben 13.969 ma si qualificano comunque. Non completano la prova le statunitensi Maya Chan e Sophia Gordon che, a loro volta, avanzano comunque alle gare del weekend.