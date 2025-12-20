Slittino, Mueller/Haugsjaa vincono a Lake Placid. Nagler/Malleier sfiorano il podio

Gli statunitensi Marcus Mueller e Ansel Haugsjaa hanno vinto la gara di doppio andata in scena a Lake Placid, località statunitense che ospita la terza tappa della Coppa del Mondo di slittino. Dopo il rinvio di un giorno a causa delle avverse condizioni meteo palesatesi ieri, il budello americano si è presentato in perfette condizioni per ospitare un’intensa giornata di gare e i padroni di casa hanno prontamente fatto centro.

I Campioni del Mondo juniores hanno siglato il miglior tempo nella prima manche e nella seconda hanno firmato il terzo parziale, chiudendo con il crono complessivo di 1:27.509. Prestazione di spessore da parte del binomio a stelle e strisce, che ha saputo imporsi nel massimo circuito internazionale itinerante per la prima volta in carriera. Mueller e Haugsjaa hanno preceduto i lettoni Martins Bots e Roberts Plume di 58 millesimi e gli austriaci Yannick Mueller e Armin Frauscher di 0.140.

I nostri Ivan Nagler e Fabian Malleier hanno sfiorato il podio, terminando in quinta posizione ad appena undicesimi millesimi dal terzo gradino: dopo il quarto crono nella prima manche (43.858), gli azzurri si sono difesi nella seconda (43.802) e hanno accarezzato il risultato di rilievo, dopo che settimana scorsa erano stati eccellenti terzi a Park City (sempre negli USA). Preceduti di tre centesimi dai tedeschi Eggert/Mueller, battuti gli altri teutonici Wendl/Arlt, mentre Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno faticato e hanno chiuso fuori dalla top-10.

Eggert/Mueller svettano in testa alla classifica generale con 210 punti e otto lunghezze di vantaggio nei confronti degli austriaci Gatt/Schoepf, mentre Bots/Plume sono a -15 e Wendl/Arlt a -29. Prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo di slittino a Sigulda (Lettonia) nel weekend del 2-4 gennaio.