Slittino, i risultati delle ultime gare del Test Event a Cortina. Podio per l’Italia nel team relay

Calato il sipario sulla due giorni dedicata al Test Event in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto concerne i protagonisti dello slittino. Sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo si sono tenute delle prove, organizzate dalla FIL (Federazione Internazionale che governa questa disciplina), per testare il tracciato che sarà a Cinque Cerchi, in vista dell’inizio della stagione previsto a Winterberg.

Nel secondo giorno si è assistito al singolo maschile e al team relay. Nella prima specialità uno dei riferimenti azzurri non ha gareggiato, ovvero Dominik Fischnaller. Quest’ultimo sarà tra i protagonisti di un’ulteriore sessione di allenamento tra il 2 e il 5 dicembre sempre a Cortina, che coinvolgerà anche Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Leon Felderer, Simon Kainzwaldner, Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Verena Hofer, Sandra Robatscher e Nina Zöggeler.

Pertanto, nel singolo maschile menzionato si è imposto l’austriaco Jonas Müller con il tempo di 1’46″364 davanti al lettone Kristers Aparjods (+0″173) e al connazionale Wolfgang Kindl (+0″179). Hanno terminato all’undicesimo e al dodicesimo posto Felderer e Alex Gufler, staccati rispettivamente di 0″941 e 1″143. Ventiduesima piazza al termine della prima discesa invece per Leon Haselrieder.

Nel team relay gli azzurri si sono disimpegnati piuttosto bene, giungendo terzi. Hofer ha ottenuto il quarto tempo nella sua singola gara (55″962), la coppia Rieder/Kainzwaldner il quinto (55″530), Felderer il quarto (55″253) e il doppio Voetter/Oberhofer il secondo (56″259). Il computo totale ha portato a 3’43″004. A svettare è stata l’Austria in 3’42″536, a precedere i tedeschi di 0″286 e appunto i nostri portacolori.