Slittino, i convocati dell’Italia per Park City: gruppo azzurro finalmente al gran completo

Dopo aver affrontato la tappa inaugurale di Winterberg senza i big, l’Italia affronterà al gran completo la trasferta oltreoceano per disputare i prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo 2025-2026 di slittino. Il circuito maggiore sarà di scena questo weekend a Park City da sabato 12 a domenica 13 dicembre, per poi trasferirsi a Lake Placid dal 19 al 20 dicembre.

Il direttore tecnico azzurro Armin Zöggeler ha convocato 15 atleti per le gare di Park City: Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler, Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Lukas Peccei e Emanuel Rieder al maschile; Nadia Falkensteiner, Verena Hofer, Annalena Huber, Marion Oberhofer, Andrea Vötter, Sandra Robatscher e Nina Zöggeler in campo femminile.

Obiettivo podio nel singolo maschile per Fischnaller e nel doppio femminile per Vötter/Oberhofer, anche se in entrambi i casi qualche problema fisico ha condizionato sicuramente l’avvicinamento al debutto stagionale in Coppa del Mondo. La prima delle due tappe statunitensi si aprirà sabato con la Nations Cup, mentre domenica toccherà alle gare ufficiali del circuito maggiore (con in chiusura di programma la staffetta).

Diramata anche la lista dei convocati per il primo atto della Coppa del Mondo Junior, che si terrà sul budello austriaco di Bludenz dal 15 al 17 dicembre: Leon Haselrieder, Manuel Weissensteiner, Philipp Brunner, Leo Hintereggegr, Katharina Sofie Kofler ed Alexia Oberstolz.