Slittino: grande Italia a Park City! Podio per Nagler/Malleier, Voetter/Oberhofer quarte

Seconda tappa di Coppa del Mondo per lo slittino su pista artificiale, la prima vera per l’Italia, visto che a Winterberg gli azzurri si sono presentati con una squadra rimaneggiata, e arriva subito il primo podio azzurro. A portarlo a casa sono Ivan Nagler e Fabian Malleier, che centrano per la prima volta la top-3 in una gara classica (fino ad ora sempre a squadre).

Gli azzurri hanno terminato al terzo posto, rimontando due posizioni nella seconda run, la gara vinta dai tedeschi Eggert/Mueller con il tempo di 1:26.222. Tanto l’equilibrio in questa prova, con i padroni di casa americani Di Gregorio/Hollander secondi a soli 51 millesimi dalla vetta, mentre gli azzurri chiudono a 134 millesimi di un soffio davanti agli austriaci Gatt/Schoepf. Più staccati Rieder/Kainzwaldner, noni.

È mancato un decimo invece ad Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppio femminile. Le azzurre sono quarte nella gara dominata dalle tedesche Eitberger/Matschina, che battono di oltre due decimi le austriache Egle/Kipp, mentre terze sono le altre teutoniche Degenhardt/Rosenthal. Ottave le altre giovani italiane Falkensteiner/Huber.

Domani le seconde run di singolo maschile e singolo femminile, con il Bel Paese che è in rampa di lancio: Leon Felderer e Dominik Fischnaller sono rispettivamente terzo e quarto, con l’austriaco Jonas Mueller a guidare, mentre Verena Hofer è al momento quarta nella prova che vede davanti la padrona di casa Summer Britcher.