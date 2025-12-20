Slittino, Egle/Kipp dominano a Lake Placid. Voetter/Oberhofer lontane dal podio in Coppa del Mondo

Le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp sono state impeccabili nel doppio femminile che ha animato la terza tappa della Coppa del Mondo di slittino. Le Campionesse del Mondo hanno firmato il miglior tempo in entrambe le manche (44.151 e 44.159) andate in scena sul budello di Lake Placid (USA), dove oggi si sono recuperate le gare non disputate ieri a cause delle avverse condizioni meteo. Dopo i secondi posti conseguiti tra Winterberg e Park City, le detentrici della Sfera di Cristallo sono tornate al successo nel massimo circuito internazionale itinerante dopo dieci mesi (l’ultimo sigillo era andato 22 febbraio a Yanqing).

Egle/Kipp hanno inflitto distacchi abissali a tutte le avversarie: le tedesche Eitberger/Matschina hanno limitato i danni chiudendo con un ritardo di 0.284, le statunitensi Forgan/Kirkby si sono meritate la terza piazza ma con un gap di addirittura 809 millesimi. Giù dal podio le tedesche Degenhardt/Rosenthal (quarta a 0.856) e le altre padrone di casa Chan/Gordon (quinte a 0.870).

Andrea Voetter e Marion Oberhofer non sono riuscite a esprimersi al meglio: dopo la settima piazza conseguita nella prima manche (44.709, a 0.608 dalle leader), le azzurre sono riuscite a recuperare una posizione (44.581, a 0.422 dalle austriache) e hanno così chiuso al sesto posto con il crono complessivo di 1:29.360 (a 1.050).

Si tratta di un passo indietro per le nostre portacolori dopo il buon quarto posto conseguito a Park City, quando accarezzarono il podio. Egle/Kipp svettano in testa alla classifica generale con 270 punti, il vantaggio nei confronti di Eitberger/Matschina è di 15 lunghezze, mentre Degenhardt/Rosenthal si trovano a 40 punti di ritardo. La Coppa del Mondo di slittino tornerà in scena nel weekend del 3-4 gennaio a Sigulda (Lettonia).