Slittino: doppietta tedesca nel singolo misto a Lake Placid. Fuori dalla top-5 Fischnaller/Hofer

Si chiude il weekend di Lake Placid con la prova del singolo misto. L’ultimo appuntamento del 2025 per la Coppa del Mondo di slittino è andato in scena con qualche difficoltà tecnica in terra statunitense, che ha costretto gli organizzatori ad annullare addirittura, dopo qualche rinvio, la prova del doppio misto.

Tedeschi ancora dominanti: Germania 2, con Max Langenhan e Merle Fräbel, ha trionfato in 1’47″611, precedendo di 0.134 secondi i connazionali di Germania 1, Felix Loch e Julia Taubitz. Il podio è stato completato da Austria 2, con Jonas Müller e Dorothea Schwarz. Un po’ di delusione per i padroni di casa fuori dal podio: quarta piazza per USA 2 di Tucker West e Summer Britcher.

Fuori dalla top-5 gli azzurri: Italia 1 con Dominik Fischnaller e Verena Hofer ha chiuso sesta, Italia 2 di Leon Felderer e Sandra Robatscher è arrivata settima.

Sigulda, in Lettonia, aprirà il 2026 il primo weekend di gennaio con il massimo circuito internazionale che torna in Europa.