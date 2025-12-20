Slittino: Dominik Fischnaller in top-10 a Lake Placid, vince Felix Loch

Terza tappa per la Coppa del Mondo di slittino singolo al maschile: in scena a Lake Placid una gara che ha visto la Germania fare la voce grossa. Dopo la parentesi non troppo positiva di Park City tornano sul gradino più alto del podio i tedeschi e lo fanno ancora con il veterano Felix Loch, già dominatore della gara d’apertura a Winterberg.

Sono 45 successi per il più forte slittinista di tutti i tempi a livello individuale nel massimo circuito internazionale: 1:41.766 il tempo per battere il connazionale e detentore della sfera di cristallo Max Langenhan per soli 54 millesimi. La terza posizione va invece a all’austriaco Wolfgang Kindl staccato di due decimi. Completano la top-5 Jonas Müller e Kristers Aparjods.

In casa Italia da segnalare la settima posizione di Dominik Fischnaller, mai in piena lotta per le posizioni di lusso, ma comunque discreto a mezzo secondo di ritardo dalla vetta. Più staccati gli altri azzurri: Alex Gufler (21esimo) e Lukas Peccei (28esimo), non ha completato la seconda run Leon Felderer.