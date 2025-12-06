Slitte
Slittino: Degenhardt/Rosenthal dettano legge a Winterberg, lontane le azzurre
Ancora Germania in quel di Winterberg. Davanti al pubblico di casa, nella prima tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale, arriva la seconda vittoria dopo quella di Felix Loch e la portano a casa nel doppio femminile Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal.
Il duo tedesco l’anno scorso aveva trovato un solo successo, in Corea a PyeongChang, quest’anno invece timbra subito il cartellino beffando le rivali austriache Egle/Kipp. 1.26.881 il tempo delle vincitrici, 69 millesimi di ritardo per le detentrici della sfera di cristallo.
Terza posizione per l’altra coppia tedesca, quella formata da Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, mentre fuori dal podio le austriache Riedl/Lerch e le canadesi Podulsky/Allan.
Italia senza la coppia di punta, quella formata da Andrea Voetter e Marion Oberhofer, al via solamente Falkensteiner/Huber che chiudono none.