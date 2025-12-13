Slittino
Slittino, altri podi in arrivo per l’Italia? L’insolita novità delle manche previste in giorni diversi
Arrivano dei segnali incoraggianti oltreoceano per lo slittino italiano, che conquista il primo podio stagionale a Park City con la terza piazza di Ivan Nagler/Fabian Malleier nel doppio maschile e si mette nella condizione di ottenerne almeno un altro nella notte tra sabato e domenica. Il programma della tappa statunitense propone infatti un’insolita novità, con le manche dei singoli spalmate su due giorni.
Di fatto è già andata in archivio la prima run del singolo maschile e femminile, mentre la seconda si disputerà domani con l’Italia che può giocarsi qualcosa di importante in entrambe le specialità. Sulla pista statunitense Leon Felderer e Dominik Fischnaller si sono attestati in terza e quarta posizione alle spalle del leader austriaco Jonas Mueller e del tedesco Max Langenhan.
Riscontri positivi anche tra le donne per i colori azzurri, con un’ottima Verena Hofer attualmente ai piedi del podio (quarta a 105 millesimi dalla vetta) in attesa della seconda manche. Nazionale italiana che può quindi puntare alla top3 anche nella prova a squadre, dopo aver ritrovato a buoni livelli il doppio femminile composto da Andrea Vötter e Marion Oberhofer (quarte).