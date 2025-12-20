Slittino alpino: Italia trionfale nella prima tappa. Podi a raffica, vince Daniel Gruber

La nuova stagione di Coppa del Mondo di slittino alpino (ex slittino naturale) si apre subito nel segno dei colori azzurri. Sul budello austriaco di Obdach-Winterleiten, teatro della tappa inaugurale, l’Italia risponde presente conquistando podi a raffica.

È nel singolo maschile che l’Italia fa la voce grossa, monopolizzando le prime posizioni con una prestazione di squadra eccezionale. A trionfare è Daniel Gruber, che ferma il cronometro sul tempo complessivo di 2’01″84. A completare il podio tutto italiano sono Hannes Unterholzner, a soli 4 centesimi di ritardo, e Mathias Troger.

Nel singolo femminile la vittoria va all’austriaca Riccarda Rütz, dominatrice assoluta di giornata con il miglior tempo in entrambe le discese (2’04″51 totale). Alle sue spalle, però, è festa in casa Castiglioni: Nina Castiglioni conquista un ottimo secondo posto a 0″87, seguita dalla sorella Jenny Castiglioni, terza a 0″95.

Arrivano soddisfazioni anche dalla gara del doppio, dove la coppia formata da Tobias Paur e Andreas Hofer centra subito un prezioso secondo posto. I due azzurri chiudono alle spalle dei soli austriaci Maximilian Pichler e Nico Erdinger, vincitori con il tempo di 1’06″08. Terza piazza per gli slovacchi Gabriel e Samuel Halcin.