Skicross, si apre la Coppa del Mondo: Deromedis e Galli si scaldano verso le Olimpiadi

La Coppa del Mondo 2025-2026 di ski cross si apre a Val Thorens (Francia): il 9 e il 10 dicembre ci sarà spazio per le qualificazioni sulla pista francese, poi il 12 e il 13 spazio ai due tabelloni finali che determineranno i primi podi e assegneranno i punti in avvio di stagione. Si preannuncia grande spettacolo sulle nevi transalpine, dove si scalderanno i motori a meno di due mesi dalla rassegna a cinque cerchi che ci terrà compagnia alle nostre latitudini.

Il massimo circuito internazionale di questa disciplina dello sci freestyle, che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, farà poi tappa ad Arosa (Svizzera, 15-16 dicembre) e a San Candido (Italia, 19-21 dicembre) e proporrà un paio di appuntamenti prima dei Giochi (a Veysonaz dal 21 al 24 gennaio e in Val di Fassa dal 28 al 31 gennaio), a cui seguiranno ben quattro eventi per assegnare la Sfera di Cristallo (Kopaonik, Montafon, Craigleith, Svezia).

L’Italia può sognare in grande con Simone Deromedis, che nella passata stagione vinse ben tre gare (la prima proprio a Val Thorens) e salì sul podio in dieci occasioni, chiudendo l’annata agonistica al secondo posto. Il classe 2000 pagò un infortunio e non riuscì a mettere le mani sul trofeo, finito tra le braccia del canadese Reece Howden, che sarà ancora tra i favoriti insieme ad altri big come il tedesco Florian Wilmsmann, il francese Youri Duplessis Kergomard, gli svizzeri Alex Fiva e Ryan Regez (Campione del Mondo). Il Campione del Mondo 2023, che ambisce senza mezzi termini a una medaglia olimpica, sarà affiancato a Val Thorens da Edoardo Zorzi, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Yanick Gunsch e Federico Tomasoni.

Sul fronte femminile, invece, riflettori puntati su Jole Galli, reduce da cinque podi in Coppa del Mondo e anche dalla prima storica vittoria nel massimo circuito internazionale itinerante (lo scorso 1° marzo a Gudauri). La livignasca, quarta in classifica generale, sarà ancora una volta una outsider e proverà a contrastare fuoriclasse come la svizzera Fanny Smith (detentrice della Sfera di Cristallo e Campionessa del Mondo), la tedesca Daniela Maier, le canadesi Courtney Hoffos e India Sherret, la francese Marielle Berger Sabbatel. Sul panorama mondiale si affaccerà anche Andrea Chesi, pronta a dire la sua già a Val Thorens.