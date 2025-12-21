Skicross, Sandra Naeslund torna a vincere in Coppa del Mondo. Jole Galli esce ai quarti

Jole Galli sta faticando in questo avvio di stagione, se si toglie la quarta piazza conseguita nella gara-2 in Val Thorens. La livignasca non ha trovato il miglior feeling possibile con la pista di San Candido, dove è andato in scena il quinto appuntamento della Coppa del Mondo di skicross, è stata eliminata ai quarti di finale. L’azzurra ha chiuso al quarto posto nella serie vinta dalla francese Marielle Berger Sabbatel davanti alla canadese Hannah Schmidt e alla svedese Linnea Mobaerg, chiudendo così al quindicesimo posto complessivo.

La svedese Sandra Naeslund ha rispettato il pronostico della vigilia e ha vinto la quarta gara stagionale, ritornando a imporsi dopo la terza piazza di ieri. La Campionessa Olimpica di Pechino 2022 ha prevalso nell’atto conclusivo davanti alla tedesca Daniela Maier, la svizzera Fanny Smith e alla francese Marielle Berger Sabbatel, allungando ulteriormente in testa alla classifica generale.

Sandra Naeslund svetta infatti con 460 punti e può fare affidamento su 155 lunghezze di margine su Smith e ben 171 su Maier. La Coppa del Mondo di skicross si fermerà un mese e tornerà a Veysonnaz (Svizzera) dal 21 al 24 gennaio, penultimo appuntamento prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.