Skicross, Sandra Naeslund mattatrice in Coppa del Mondo: tris ad Arosa e allungo. Jole Galli eliminata

Sandra Naeslund si conferma insuperabile e ha infilato la terza vittoria consecutiva nella Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse svedese ha giganteggiato in lungo e in largo sulla pista breve di Arosa, priva di particolari difficoltà tecniche e caratterizzata da una sola curva significativa: dopo i due successi siglati settimana scorsa a Val Thorens, la Campionessa Olimpica di Pechino 2022 e due volte Campionessa del Mondo ha ribadito ancora una volta la propria caratura tecnica, ottenendo il 42mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante.

Dopo aver spadroneggiato nei turni preliminari, la 29enne è stata implacabile nell’atto conclusivo: è uscita benissimo dai blocchi di partenza e ha messo in chiaro le cose in questa Classica in notturna nella località svizzera, lasciandosi alle spalle la tedesca Daniela Maier, la svizzera Fanny Smith e la francese Mylene Ballet Baz. Sandra Naeslund ha così allungato di forza in testa alla classifica generale, dove svetta con 300 punti e può fare affidamento su ben 135 lunghezze di vantaggio nei confronti di Smith, 141 su Maier e 152 sulla canadese Courtney Hoffos.

La nostra Jole Galli è stata eliminata agli ottavi di finale, chiudendo al terzo posto alle spalle dell’austriaca Katrin Offner e Saskja Lack. L’azzurra ha faticato su un tracciato probabilmente a lei poco congeniale, dopo che nella gara-2 di Val Thorens era riuscita a qualificarsi alla small final chiudendo al quarto posto. Anche Andrea Chesi è uscita agli ottavi: quarta dietro a Smith, alla francese Jade Grillet Aubert e alla canadese Marielle Thompson. La Coppa del Mondo di skicross farà ora tappa a San Candido/Innichen: tra il 19 e il 21 dicembre si disputeranno due gare sulle nevi italiane.