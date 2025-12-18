Skicross, la Coppa del Mondo sbarca in Italia: Simone Deromedis da leader a San Candido

La Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si appresta a sbarcare in Italia: dal 19 al 21 dicembre, infatti, il massimo circuito internazionale itinerante sarà protagonista a San Candido/Innichen. Sulle nevi della Val Pulsteria si disputeranno un paio di gara nel fine settimane, precedute dalla doppia qualificazione in programma venerdì: dopo le due prove andate in scena a Val Thorens e dopo l’evento di Arosa, ci sarà spazio per il quarto e il quinto appuntamento stagionale.

Simone Deromedis si presenterà ai blocchi di partenza da leader della classifica generale, dopo essere stato magistrale sull’esigente tracciato in Francia (vittoria in gara-1 e secondo posto nella replica) ed essersi difeso su una pista breve, angusta e con poche possibilità di sorpasso come quella in Svizzera (quinta piazza). Il 25enne inseguirà il primo successo casalingo, dopo che nella scorsa stagione fu terzo a San Candido e secondo in Val di Fassa, e cercherà importanti conferme lungo la rincorsa per la conquista della Sfera di Cristallo, anche se i Giochi rappresentano l’obiettivo principale di questa annata agonistica.

Il fuoriclasse trentino può fare affidamento su 72 punti di vantaggio nei confronti del canadese Reece Howden (detentore del trofeo e vincitore ad Arosa), 81 sull’austriaco Johannes Aujesky (secondo in Svizzera), 105 sul canadese Kevin Drury (vincitore in gara-2 in Val Thorens ma reduce dallo zero di Arosa), 125 sullo svedese David Mobaerg e Melvin Tchiknavorian. Altri rivali temibili saranno il francese Youri Duplessis-Kergomard, l’austriaco Tristan Tristan Takacs e il tedesco Florian Wilmsmann. L’Italia potrà schierare altre carte di lusso come Edoardo Zorzi (secondo in gara-1 a Val Thorens), Federico Tomasoni (semifinalista in gara-2 in Francia), Dominick Zuech.

Tra le donne, invece, la svedese Sandra Naeslund punta a prolungare il proprio dominio dopo aver vinto le prime tre gare. La Campionessa Olimpica di Pechino 2022 è apparsa decisamente la più forte di tutte, ma dovrà comunque prestare attenzione alla concorrenza: guidata dalla svizzera Fanny Smith, dalla tedesca Daniela Maier, dalla canadese Courtney Hoffos, dalle francesi Marielle Berger Sabbatel e Mylene Ballet Baz. L’Italia si affiderà a Jole Galli, che lo scorso anno fu seconda a San Candido: dopo un avvio di stagione tra alti e bassi (quarta in gara-2 a Val Thorens, ma eliminata prematuramente nelle altre prove), la livignasca proverà a distinguersi.