Skicross, i convocati dell’Italia per il debutto in Coppa del Mondo: Deromedis e Galli guidano la truppa azzurra

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross, che si terrà sulle nevi francesi di Val Thorens da martedì 9 a venerdì 12 dicembre. La località transalpina della Savoia ospiterà un doppio appuntamento, con uomini e donne che disputeranno due gare individuali a testa tra l’11 ed il 12 dicembre dopo le qualificazioni dei giorni antecedenti.

La Nazionale italiana punta in alto dopo gli ottimi risultati della scorsa stagione e si presenta all’appuntamento inaugurale del circuito maggiore con una rappresentativa di 8 atleti. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha convocato per l’occasione Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Yanick Gunsch e Federico Tomasoni in campo maschile oltre a Jole Galli e Andrea Chesi nel settore femminile.

Entra nel vivo dunque l’ultima fase del percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, che per lo skicross avranno come sede Livigno. L’Italia sogna in grande soprattutto con il 25enne Deromedis, campione mondiale 2023 e capace di collezionare dieci piazzamenti sul podio nell’inverno 2024-2025, ma attenzione anche all’outsider di lusso Galli dopo la crescita e le due vittorie di inizio anno.