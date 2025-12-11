Skicross, falsa partenza per Galli in Coppa del Mondo. L’azzurra subito out nella gara-1 di Val Thorens

Comincia con il piede storto la Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross per Jole Galli. L’azzurra ha infatti salutato fin dai quarti di finale la prima tappa valida per la competizione itinerante di scena in questi giorni in quel di Val Thorens, complice una situazione difficile da gestire.

Nello specifico la valtellinese, ritrovatasi in batteria con le due transalpine Mylene Ballet-Baz e Jade Grillet Aubert, oltre che con la svizzera Gentenbein, è rimasta schiacciata in un vero e proprio sandwich, probabilmente penalizzata anche dall’elvetica, fattore che ha portato l’azzurra a frenare senza poter colmare il gap con le francesi, poi passate in semifinale. Undicesimo piazzamento complessivo dunque per Galli, già pronta a rifarsi con gara-2, prevista domani.

La gara è stata vinta in totale scioltezza da una semplicemente ingiocabile Sandra Naeslund. La svedese ha letteralmente dominato ogni segmento, rendendosi artefice di una big final perfetta, in cui è arrivata al traguardo davanti a tutte con margine, precedendo la canadese Courtney Hoffos, seconda davanti alla già citata Ballet Baz, meritevole di aver conquistato il primo podio della carriera. Fuori dall’ultimo atto che conta, inoltre, l’elvetica Fanny Smith, quinta dopo aver vinto la small final a causa di una semifinale viziata da un brutto errore a tre porte dalla fine.

Nella classifica generale Naeslund ottiene i primi 100 punti, venti in più di Hoffos (80), e quaranta in più rispetto a Ballet Baz (60). Smith comincia da 45, 24 invece per Galli. Gara-2 si disputerà domani, venerdì 12 dicembre, a partire dalle 12:30.