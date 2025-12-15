Skicross
Skicross: Deromedis in top 5 nelle qualifiche alla Coppa del Mondo di Arosa, ok Galli
Impatto positivo per Simone Deromedis con la neve di Arosa, location elvetica che ospita in queste ore la terza tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross. L’azzurro ha infatti centrato il quinto posto in occasione delle qualifiche, ben comportandosi in quello che è a tutti gli effetti un tracciato Sprint.
Nello specifico il nativo di Trento, grande protagonista lo scorso weekend in Francia, ha segnato il quinto tempo al primo intermedio e il settimo al secondo, ottenendo complessivamente un ritardo di appena 0.30 dal canadese Reece Howden, il quale ha fermato il cronometro a 27.37, miglior timing del lotto grazie soprattutto ad una notevole seconda parte di circuito.
Al secondo posto si è invece accomodato il padrone di casa Gil Martin, attardato di 0.21, terzo poi l’austriaco Johannes Aujesky con +0.26. Bene anche lo svedese David Mobaerg, quarto a +0.27, mentre il tedesco Florian Wilmsmann ha guadagnato la dodicesima posizione con un +0.58. Decimo inoltre il francese Terence Tchiknavorian con +0.53; solo ventesimo invece l’altro canadese, al momento secondo nella classifica generale dietro Simone, ovvero Kevin Drury, che non è andato oltre il gap di +0.78.
Fuori dalla top 20 gli altri italiani. Domink Zuech si è infatti attestato al venticinquesimo posto a +0.83, mentre Edoardo Zorzi al ventottesimo a +0.91 (tempo medesimo a quello di Alex Fiva, ventisettesimo). Da segnalare poi la cinquantesima piazza di Yanick Gunsch (+1.69) e la cinquantatreesima di Davide Cazzaniga (+1.77).
In campo femminile decimo posto per Jole Galli, la quale ha accusato un ritardo di +0.92 rispetto alla velocissima Fanny Smith, rivelatasi la più veloce del lotto con il tempo di 29.67. Sotto i trenta secondi anche Daniela Maier, terza con +0.16, mentre la dominatrice di Val Thorens, la svedese Sandra Naeslund, si è accontentata della terza moneta con +0.39 precedendo la transalpina Mylene Ballet Baz, quarta con +0.72, e la svizzera Talina Gantenbein, quinta con +0.74. Piazzamento numero 32 poi per l’altra azzurra in gara, Andrea Chesi, con +2.36.