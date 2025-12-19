Skicross, Deromedis avanza con tempo alto a San Candido. Zuech stupisce in Coppa del Mondo

Simone Deromedis non è stato impeccabile nelle qualificazioni della quarta tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il leader della classifica generale, reduce dal quinto posto di Arosa dopo il doppio podio conseguito in Val Thorens (vittoria e seconda piazza), ha faticato nella cronometrata sulla pista di San Candido, ma è riuscito comunque a staccare il biglietto per il tabellone finale che andrà in scena domani sulle nevi italiane.

Il Campione del Mondo 2023 ha chiuso al 22mo posto con il tempo di 1:15.58, attardato di 2.15 secondi dal canadese Reece Howden, detentore della Sfera di Cristallo che ha primeggiato con un perentorio 1:13.43. Il nordamericano ha distanziato lo svizzero Alex Fiva di 54 centesimi, poi tutti gli altri contendenti sono finiti a oltre un secondo, a partire dal tedesco Florian Wilmsmann (terzo a 1.20).

Il migliore italiano è stato un pimpante Dominik Zuech, eccellente quarto a 1.39 dal leader e capace di precedere lo svizzero Sandro Lohner (quinto a 1.43), il francese Nicolas Raffort (sesto a 1.48), il canadese Gavin Rowell (settimo a 1.52) e il francese Evan Klufts (ottavo a 1.58).

Si sono qualificati per la fase a eliminazione diretta, riservata ai primi trentadue del turno preliminare, anche Davide Cazzaniga (quattordicesimo a 1.83) e Federico Tomasoni (31mo a 2.59), mentre Edoardo Zorzi (43mo a 3.34), Paolo Piccolo (50mo a 4.27), Daniel Moroder (51mo a 4.35) e Yanick Gunsch (prova non terminata) sono stati eliminati.

Jole Galli si è qualificata con l’ultimo tempo utile per il tabellone a eliminazione diretta, salvandosi per appena sette centesimi. L’azzurra ha chiuso in sedicesima piazza a 3.20 dalla scatenata svedese Sandra Naeslund (1:17.53), che ha preceduto la tedesca Daniela Maier di 81 centesimi, la svizzera Fanny Smith di 1.26 e la francese Marielle Berger Sabbatel di 1.36. Andrea Chesi eliminata con il 28mo crono (a 7.19 da Naeslund).