Skicross, Deromedis e Zuech convincono in Coppa del Mondo: promossi a Val Thorens, Jole Galli avanza

A Val Thorens (Francia) si è aperta la Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Prima giornata in terra transalpina dedicata alle qualificazioni, che hanno delineato il tabellone finale della gara in programma giovedì 11 dicembre.

Simone Deromedis si è prontamente distinto nell’avvio della nuova annata agonistica, dopo che nella passata stagione vinse tre gare e chiuse al secondo posto in classifica generale, accarezzando il prestigioso trofeo. Il Campione del Mondo 2023 ha siglato il quarto tempo (1:06.30), accusando un distacco di 82 centesimi dal canadese Reece Howden, autore del miglior crono della sessione (1:05.48). Il detentore della Coppa del Mondo ha preceduto di 44 centesimi il connazionale Kevin Drury e di 0.72 l’austriaco Adam Kappacher.

Mattinata decisamente proficua anche per un pimpante Dominik Zuech, sceso con il pettorale numero 29 e capace di chiudere al quinto posto con un distacco di 93 centesimi dalla vetta: il 29enne ha ritrovato le nevi su cui ottenne il miglior risultato della sua carriera in Coppa del Mondo (quarto tre anni fa) e spera di potersi riproporre ai vertici. Alle spalle dell’azzurro si sono inseriti il francese Nicolas Raffort (sesto a 0.97), i tedeschi Tim Hronek (settimo a 0.97) e Jonas Bachl-Staudinger (ottavo a 0.99), lo svizzero Gil Martin nono a 1.02.

I primi trentadue classificati hanno staccato il biglietto per il tabellone a eliminazione diretta (si partirà con gli ottavi di finale, otto serie da quattro atleti ciascuno), oltre a Deromedis e Zuech ci sarà anche un altro italiano: Edoardo Zorzi 17mo a 1.39. Eliminati gli altri azzurri: Federico Tomasoni 34mo a 1.78, Yanick Gunsch 25mo a 1.89, Davide Cazzaniga non ha portato a termine la prova.

Spiccano le clamorose eliminazioni dello svizzero Ryan Regez, Campione del Mondo in carica che ha chiuso in 47ma posizione con un ritardo di 2.54, e del tedesco Florian Wilmsmann (pettorale numero 1 e terzo in classifica generale lo scorso anno, 40mo a 1.89). Poco brillanti, ma ammessi alle fasi finali, il francese Youri Duplessis-Kergomard (26mo a 1.46), lo svizzero Alex Fiva (28mo a 1.56), il canadese Jared Schmidt (29mo a 1.59).

La svedese Sandra Naeslund è tornata in scena dopo un anno di assenza: la sua ultima gara risaliva allo scorso 13 dicembre, quando fu 16ma proprio a Val Thorens, e oggi ha firmato il miglior tempo. La Campionessa Olimpica di Pechino 2022 e quattro volte conquistatrice della Sfera di Cristallo ha firmato il miglior crono di 1:09.55 nel turno preliminare, precedendo di tre centesimi la svizzera Saskja Lack e di quindici centesimi la tedesca Daniela Maier.

La svizzera Fanny Smith, detentrice della Coppa del Mondo e Campionessa del Mondo in carica, ha chiuso in sesta piazza con un distacco di 49 centesimi dalla vetta, preceduta dalle francesi Mylene Ballet Baz (quarta a 0.18) e Jade Grillet Aubert (quinta a 0.27). Alle spalle dell’elvetica si sono piazzate le quotate canadesi Courtney Hoffos (settima a 0.57), Brittany Phelan (ottava a 0.69) e Hannah Schmidt (nona a 0.72) e la francese Marielle Berger Sabbatel (decima a 0.89).

La nostra Jole Galli, che nella passata annata agonistica salì sul podio in cinque occasioni e vinse a Gudauri (suo primo successo nel massimo circuito internazionale itinerante), ha terminato in dodicesima posizione a 1.07 e ha così staccato il pass per il tabellone a eliminazione diretta, riservato alle migliori sedici del turno odierno. La livignasca ha tutte le carte in regola per esprimersi ai massimi livelli e battagliare per le posizioni che contano, in modo da incominciare al meglio il cammino verso i Giochi.

Secondo evento in carriera in Coppa del Mondo per Andrea Chesi, che debuttò a febbraio in Val di Fassa: oggi si è fermata in 29ma posizione con un ritardo di 4.57 secondi da Sandra Naeslund. Domani (mercoledì 10 dicembre) si disputeranno le qualificazioni utili per delineare il tabellone della gara in programma venerdì.