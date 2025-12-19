Skeleton, Kim Meylemans completa la doppietta a Sigulda e scappa in classifica. Lontane le italiane

Kim Meylemans completa la doppietta! La belga, infatti, dopo il successo di ieri si è aggiudicata anche la seconda gara di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di skeleton femminile 2025-2026.

Sul budello baltico abbiamo assistito alla prova che è andata a recuperare quella cancellata ad inizio stagione a Igls. Abbiamo vissuto una gara davvero emozionante con diversi “ribaltoni” a livello di classifica e distacchi ridottissimi, con l’equilibrio che ha regnato sovrano.

A questo punto la classifica generale vede al comando Kim Meylemans con 850 punti contro gli 809 di Janine Flock (-41), mentre è terza Jacqueline Pfeifer con 745 (-105). Quarta posizione per Hannah Neise con 722 punti, quinta Anna Fernstaedt con 714 davanti a Tabitha Stoecker con 708.

La vittoria nella gara odierna è andata a Kim Meylemans con il tempo complessivo di 1:44.16 (51.80 quarto tempo nella prima manche e 52.36 nella seconda) con un margine di vantaggio di 8 centesimi sulla ceca Anna Fernstaedt (51.73 e 52.51) mentre completa il podio la britannica Amelia Coltman (51.87 e 52.43) a 14.

Quarta posizione per l’austriaca Janine Flock (51.49 e 52.84) che spreca il primo posto di metà gara con una seconda manche ben al di sotto delle attese. Quinta posizione per la tedesca Hannah Neise (52.00 e 52.35) a 19, mentre è sesta la britannica Freya Tarbit (51.89 e 52.49) a 22.

Settima posizione per la tedesca Jacqueline Pfeifer (51.98 e 52.41) a 23 centesimi dalla vetta, ottava per l’olandese Kimberley Bos (51.67 e 52.80) a 31, quindi nona la tedesca Corinna Leipold (52.16 e 52.41) a 41 davanti alla connazionale Susanne Kreher (52.23 e 52.37) a 44.

Si ferma in 12a posizione Alessandra Fumagalli (52.26 e 52.52) a 59 centesimi, mentre è 20a Valentina Margaglio (52.87 e 52.36) a 1.07. Dopo la seconda gara di Sigulda la Coppa del Mondo di skeleton si prepara per le vacanze natalizie che, tuttavia, saranno brevi, dato che si tornerà in azione già il 2 gennaio a Winterberg.