Skeleton, Kim Meylemans beffa Tabitha Stoecker a Sigulda e sale in vetta alla generale

Kim Meylemans si è aggiudicata la tappa di Sigulda, valevole come quarto appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton femminile 2025-2026. Sul budello baltico abbiamo assistito ad una gara veramente emozionante, con il successo che sembrava nelle mani di Tabitha Stoecker ma che, proprio negli ultimi metri, ha commesso un errore pesante e ha lasciato il via libera alla rivale belga.

A questo punto la classifica generale vede al comando proprio Kim Meylemans con 625 punti contro i 617 di Janine Flock. Terza Tabitha Stoecker con 604 punti, quindi quarta Jacqueline Pfeifer con 577, mentre è quinta Hannah Neise a 538.

La tappa di Sigulda, quindi, va alla belga Kim Meylemans che ha concluso con il tempo complessivo di 1:43.90 (51.97 nella prima manche e 51.93 nella seconda) con un margine di vantaggio di 34 centesimi sulla britannica Tabitha Stoecker (51.82 e 52.42), mentre completa il podio l’austriaca Janine Flock (51.96 e 52.33) a 39.

Quarta posizione per la ceca Anna Fernstaedt (52.14 e 52.19) a 43 centesimi dalla vetta, quinta per l’olandese Kimberley Bos (51.83 e 52.58) a 51, quindi dalla sesta alla nona posizione troviamo un poker di atlete tedesche. Iniziamo con Hannah Niese (52.04 e 52.41) sesta a 55 centesimi, quindi settima Susanne Kreher (52.49 e 52.01) a 60. Ottava posizione per Jacqueline Pfeifer (52.20 e 52.37) a 67. quindi nona Corinna Leipold (52.48 e 52.18) a 76. Completa la top10, infine, la cinese Yuxi Li (52.90 e 51.89) a 89. Chiude in 18a posizione Alessandra Fumagalli (52.53 e 52.93) con un distacco di 1.56 dalla vetta, mentre è 22a Valentina Margaglio (53.08 e 52.78) a 1.96.