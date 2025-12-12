Skeleton: Janine Flock domina a Lillehammer, discreta prova per Alessandra Fumagalli

Janine Flock si conferma la regina di Lillehammer per lo skeleton femminile conquistando la vittoria nella seconda tappa di Coppa del Mondo. L’austriaca si è infatti ripetuta dopo il successo ottenuto nella passata stagione sempre sul ghiaccio norvegese.

Flock ha dominato la gara norvegese chiudendo con il tempo totale di 1’44″31, frutto di due discese molto solide (52″09 nella prima manche e 52″22 nella seconda). Alle sue spalle si è piazzata la britannica Tabitha Stoecker, staccata di 18 centesimi, mentre il podio è stato completato dalla belga Kim Meylemans a 25 centesimi dalla vetta.

Quarta posizione per la tedesca Jacqueline Pfeifer che condivide la vetta della classifica di Coppa proprio con la vincitrice odierna. A completare la top-5 un’altra britannica, Freya Tarbit. In casa Italia arriva una prova discreta da parte di Alessandra Fumagalli, che ha chiuso al tredicesimo posto con il tempo di 1’45″26, a 95 centesimi dalla vincitrice.

Confermate le buone sensazioni arrivate a Cortina. Decisamente più complicata, invece, la giornata di Valentina Margaglio. L’azzurra, punto di riferimento dello skeleton tricolore negli ultimi anni, ha chiuso solamente al ventitreesimo posto.