Skeleton, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Winterberg: 5 azzurri in Germania

La Coppa del Mondo 2025-2026 di skeleton riprenderà il proprio percorso nel nuovo anno solare: la prima tappa del 2026 si disputerà a Winterberg, in Germania, città della Renania Settentrionale-Westfalia: il quarto appuntamento stagionale è in calendario venerdì 2 gennaio, con le due gare individuali e quella mista.

Il direttore tecnico dell’Italia, Maurizio Oioli, ha convocato per l’appuntamento tedesco lo stesso quintetto azzurro già visto in gara nella tappa di Sigulda, in Lettonia: saranno in gara Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari, Giovanni Marchetti, Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio.

In classifica tra gli uomini Amedeo Bagnis è ottavo a quota 570, mentre Mattia Gaspari è 12° con 520, infine Giovanni Marchetti è 23° con 222, invece tra le donne Alessandra Fumagalli è 13ma a quota 480, mentre Valentina Margaglio è 20ma con 286. Nella classifica a coppie miste, infine, Italia I è quarta con 360, mentre Italia II è sesta con 336.