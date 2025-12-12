Tennis
“Sinner disprezzato nel suo Paese”, la sorpresa dei media spagnoli
Il sito spagnolo as.com ha accolto con sorpresa la notizia con la quale La Gazzetta dello Sport ha assegnato il titolo di atleta dell’anno a Lorenzo Musetti, sottolineando come sia stato accantonato il nome del numero 2 del mondo e titolando: “Sinner disprezzato in Patria“.
Jannik Sinner aveva vinto ottenuto riconoscimento nel 2024, ma la testata iberica pone l’accento sul fatto che il numero 2 ATP nel 2025 abbia vinto sei titoli, tra i quali Australian Open, Wimbledon ed ATP Finals, giungendo in finale anche a Roland Garros e US Open, battuto in entrambi i casi dallo spagnolo Carlos Alcaraz.
Lorenzo Musetti, invece, numero 8 ATP, non ha vinto alcun torneo, giungendo in finale ad Atene, Chengdu e Montecarlo, qualificandosi per le ATP Finals soltanto grazie al forfait del serbo Novak Djokovic, non riuscendo poi a superare la prima fase a gironi.
Nonostante questa discrepanza di risultati, il premio della Rosea è stato assegnato a Musetti e non a Sinner (o ad altri atleti italiani, premiati invece in altre categorie dal quotidiano milanese), e questa decisione ha destato sorpresa anche al di fuori dei confini nazionali.