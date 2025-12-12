Simone Deromedis solidissimo sul podio in Coppa del Mondo! Drury lo beffa, ma è primo in classifica

Simone Deromedis ha conquistato una brillante seconda posizione nella seconda prova della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà grande protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il fuoriclasse trentino sperava di replicare la vittoria ottenuta ieri in Val Thorens in occasione del debutto stagionale e per la prima metà dell’atto conclusivo sembrava davvero nelle condizioni di poter firmare il back-to-back in Francia, ma si è fatto sorprendere dal canadese Kevin Drury proprio sul più bello.

Il nostro portacolori era infatti uscito benissimo dalle strutture iniziali e aveva poi cercato di guadagnare del margine, ma il 37enne nordamericano ha trovato un varco impensabile per superare l’austriaco Tristan Takats e il giapponese Ryo Sugai nel secondo settore del tracciato. Dopo il doppio sorpasso, Drury era più veloce e di slancio ha scavalcato anche Simone Deromedis, che si è così dovuto accontentare della piazza d’onore davanti a Takats e Sugai. Si tratta del diciottesimo podio in carriera per l’azzurro nel massimo circuito internazionale itinerante (sei affermazioni).

Simone Deromedis ha comunque portato a casa ottanta punti e svetta in testa alla classifica generale con 180 punti, con un margine di 60 lunghezze nei confronti proprio di Drury. La Sfera di Cristallo è indubbiamente un obiettivo per il 25enne, dopo che nella passata stagione ha accarezzato il prestigioso trofeo chiudendo in seconda posizione, anche se i Giochi in casa hanno inevitabilmente un peso decisamente maggiore.

Proprio in ottica generale, va annotata l’eliminazione del canadese Reece Howden in semifinale: il detentore del trofeo è finito alle spalle di Takats e Deromedis, imponendosi poi nella Small Final (quinto posto generale). Ottavo posto per Federico Tomasoni, uscito nella semifinale di Deromedis; Edoardo Zorzi, splendido secondo ieri, è stato eliminato nel quarto di finale con Tomasoni, Deromedis e Kappachar; eliminati agli ottavi Dominik Zuech e Davide Cazzaniga.