Simone Cerasuolo non si nasconde: “Domani nella finale dei 50 rana io e Martinenghi puntiamo in alto”

Simone Cerasuolo svetta nelle semifinali dei 50 rana nei Campionati Europei di nuoto in vasca corta di Lublino (Polonia). Il romagnolo, infatti, ha dominato la sua manche, chiudendo davanti a tutti con il tempo di 25″57, precedendo Nicolò Martinenghi (25″80) e l’olandese Koen de Groot terzo in 26″08.

Una prestazione importante del nostro portacolori che, a questo punto, si candida al ruolo di favorito per la finale di domani. Al termine della semifinale odierna il nuotatore classe 2003 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di RaiSport: “Ci aspetta una bella finale. Sono contento che io e Nicolò siamo arrivati insieme all’atto conclusivo. Come ho nuotato? Penso di non aver fatto il massimo. Ho ancora qualcosa nel taschino. Dopotutto oggi mi sono sentito un po’ contratto”.

Simone Cerasuolo prova poi a fare un po’ le carte alla finale di domani: “Mi aspetto una bella gara. Io e Nicolò ce la giochiamo contro tutti per qualcosa di importante. Siamo 2 contro 1, si potrebbe dire, e puntiamo in alto”.

A mente fredda, poi, il nativo di Imola ha ampliato il suo racconto ai taccuini di FIN: “Devo cercare di unire alla perfezione la prima e la seconda parte di gara. Oggi sono passato bene ma poi non sono stato perfetto negli ultimi metri. Il turco? Direi che è molto forte e sarà pericoloso”.