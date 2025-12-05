Simona Quadarella conferma la sua esperienza futura in Australia: “Ho bisogno di fare qualcosa di diverso”

Un nuovo capitolo che si apre. Simona Quadarella si appresta a vivere un’esperienza diversa. Lei, nata e cresciuta agonisticamente a Roma, ha bisogno di trovare nuovi stimoli in una fase della carriera particolare, dove il fattore mentale incide molto rispetto a quelle che possono essere le proprie ambizioni.

Protagonista in questi giorni agli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia), l’azzurra sta vivendo questa competizione come una tappa di passaggio in un percorso che ha come destinazione finale “Los Angeles 2028”. Tanta strada da affrontare e Simona, a questo proposito, ha deciso di mettersi in discussione e di guardare altrove non solo per motivi agonistici.

Quadarella andrà a Brisbane, lì dove Thomas Ceccon aveva già trascorso mesi molto stimolanti alla corte di Dean Boxall. Cosa che tra l’altro replicherà. Tre mesi a partire da gennaio in un contesto completamente diverso per arricchirla: “Sono molto contenta, è un’esperienza che volevo fare assolutamente. Non vedo l’ora di affrontare qualcosa di diverso perché sono tanti anni che faccio sempre le stesse cose, anche se ho cambiato allenatore. Avevo bisogno di avere nuovi stimoli, di vivere nuova realtà e credo che l’Australia sia un’occasione“, ha dichiarato ai microfoni di RaiSport HD.

“Del gruppo australiano conosco Lani Pallister che gareggia con me e l’allenatore, non gli altri atleti. Anche questo fa parte del gioco, ovvero conoscere persone nuove, non vado lì per avere solo un miglioramento tecnico. Posso averlo anche rimanendo a casa, ma è un’esperienza diversa a 360°“, ha concluso.