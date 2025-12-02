Silvia Di Pietro: “Le ragazze lavoreranno per l’oro”. Agata Maria Ambler: “Non potevo esordire meglio di così”

Arriva dalla staffetta 4×50 femminile il secondo argento italiano della prima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta 2025, A Lublino, in Polonia, il quartetto composta da Agata Maria Ambler, Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli e Sara Curtis, ha disputato una prova di livello, a cui è mancata solo l’ultima frazione per conquistare il titolo continentale.

Le azzurre hanno chiuso la gara con il crono di 1’34″30, nuovo primato nazionale che è valso la seconda piazza dietro solo all’Olanda che sale sul gradino più alto del podio (1’33″85″). Terza posizione per la Polonia che sigla il tempo di 1’35″75. Silvia Di Pietro, impegnata nella prima frazione, ha anche stampato un 23″39 che vale il nuovo record italiano, migliorando il suo precedente.

In zona mista, ai microfoni di Rai Sport, le staffettiste si sono espresse sulla loro prova:

Sara Curtis: “Tengo tanto alla 4×50 stile libero perché è la mia staffetta del cuore, sono veramente contentissima. Prima di partire ci siamo caricate parecchio e da quando siamo arrivate qui non vediamo l’ora di scendere in vasca. È stata davvero una grande gara”.

Agata Maria Ambler: “Che gara pazzesca, non ho parole. Prima finale, primo europeo. Non potevo esordire meglio di così, mi sono divertita tanto. Quando io e Sara abbiamo saputo della convocazione eravamo contentissime. Ho sempre visto le staffette in televisione, farne parte è un momento di realizzazione”.

Costanza Cocconcelli: “Sono molto contento, a dire il vero questa staffetta avrebbe dovuto disputarla Virginia Menicucci che purtroppo ha avuto un incidente e non è riuscita a partire. Oggi ho avuto quest’opportunità, abbiamo cercato di coglierla ed abbiamo portato a casa una medaglia. Forse si sarebbe potuto fare qualcosa in più per quello che riguarda la mia frazione ma l’argento è comunque importante”.

Silvia Di Pietro: “Doppiamente contenta per i due record italiani, le ragazze lavoreranno per l’oro. Abbiamo iniziato benissimo la settimana quindi speriamo di mantenere uno standard altissimo”.