Silvana Stanco: “Ero molto tesa per la nuova formula, ma alla fine ce l’ho fatta”

Silvana Stanco ha vinto la Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, confermandosi la numero 1 del ranking mondiale nel trap femminile e chiudendo nel migliore dei modi una stagione in cui si è tolta la soddisfazione di conquistare la medaglia d’argento individuale ai Campionati Mondiali di Atene. L’azzurra ha trionfato oggi a Doha (in Qatar) battendo allo shoot-off la sanmarinese Alessandra Perilli e centrando il secondo titolo della carriera nella World Cup Final.

“Dopo una serie infinita di argenti è arrivato l’oro, finalmente. Stava diventando farsesca come situazione. Sono davvero felice di averlo centrato. È stata una stagione lunga ed impegnativa, ma alla fine ce l’ho fatta. A parte un po’ di confusione dovuta alla nuova formula, cosa assolutamente normale, ho condotto la gara come volevo“, dichiara la 32enne nativa di Zurigo.

“Ero molto tesa, perché il ridotto numero di piattelli a disposizione non concede grandi possibilità di recuperare un errore, ma ne ho fatti pochi e, per fortuna, mi sono potuta giocare l’oro contro una grande tiratrice come Alessandra Perilli di San Marino, vincitrice della Finale dello scorso anno, che è anche una mia amica“, racconta Stanco al sito federale.