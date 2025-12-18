Short track, quanti posti avrà l’Italia a Milano Cortina 2026? Il contingente definitivo ed i convocati

Le tappe del World Tour 2025 di short track hanno definito i pass per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’Italia ha conquistato il contingente massimo, ottenendo 10 quote, 5 per genere, potendo inoltre schierare tutte le staffette (maschile, femminile e mista) ed avendo il numero massimo di 3 partenti in ciascuna delle 6 prove individuali (500, 1000 e 1500, sia per gli uomini che per le donne).

Lo staff tecnico della Nazionale italiana di short track, inoltre, ha già diramato l’elenco dei 10 convocati per i Giochi e delle 3 riserve: gli azzurri saranno guidati dall’high perfromance director Kenan Gouadec, dall’head coach Mengyao Qi, e dai tecnici Derrick Campbell e Nicola Rodigari.

Nel settore maschile i convocati sono Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri), mentre le riserve sono Mattia Antonioli (C.S. Esercito) ed Alessandro Loreggia (Fiamme Oro).

Nel comparto femminile, invece, le convocate sono Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Fontana (Icelab), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle), mentre la riserva è Gloria Ioriatti (Fiamme Oro).